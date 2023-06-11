Бобби Маркс о слухах про Ирвинга и Леброна: «Это была наживка, и некоторые люди клюнули на нее»

Бывший помощник генерального менеджера «Бруклина» Бобби Маркс, ныне инсайдер ESPN Бобби Маркс считает переход форварда « » в «Маверикс» крайне маловероятным.

На прошлой неделе инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что разыгрывающий пытается переманить Леброна Джеймса в « ».

«Я сразу подумал, что это, по сути, наживка, и некоторые люди клюнули на нее. Это мое мнение. Эй, Кайри, флаг тебе в руки, чтобы попытаться получить Леброна.

Например, сколько Ирвинг готов урезать в зарплате? И согласится ли Леброн на ветеранский минимум? И таких вопросов очень много.

У Джеймса есть контракт – и ему конфортно в Лос-Анджелесе. Скорее всего, он все еще будет играть. Если в следующее межсезонье Леброн откажется от опции, я думаю, это уже история. Но не думаю, что это возможно сейчас. Я просто в это не верю», – сказал Маркс.

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