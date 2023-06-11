Бобби Маркс о слухах про Ирвинга и Леброна: «Это была наживка, и некоторые люди клюнули на нее»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Бобби Маркс Баскетбол

Бывший помощник генерального менеджера «Бруклина» Бобби Маркс, ныне инсайдер ESPN Бобби Маркс считает переход форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Маверикс» крайне маловероятным.

На прошлой неделе инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился информацией, что разыгрывающий Кайри Ирвинг пытается переманить Леброна Джеймса в «Даллас».

«Я сразу подумал, что это, по сути, наживка, и некоторые люди клюнули на нее. Это мое мнение. Эй, Кайри, флаг тебе в руки, чтобы попытаться получить Леброна.

Например, сколько Ирвинг готов урезать в зарплате? И согласится ли Леброн на ветеранский минимум? И таких вопросов очень много.

У Джеймса есть контракт – и ему конфортно в Лос-Анджелесе. Скорее всего, он все еще будет играть. Если в следующее межсезонье Леброн откажется от опции, я думаю, это уже история. Но не думаю, что это возможно сейчас. Я просто в это не верю», – сказал Маркс.

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1 комментарий

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Djoyin
flag tebe v rookie
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