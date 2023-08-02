Матас Йогела и Эйгирдас Жукаускас больше не претендуют на попадание в состав сборной Литвы

Теги сборная Литвы Донатас Мотеюнас Йонас Валанчюнас Казис Максвитис чемпионат мира по баскетболу Эйгирдас Жукаускас Рокас Йокубайтис Игнас Браздейкис Баскетбол

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис решил отцепить от команды форвардов Матаса Йогелу и Эйгирдаса Жукаускаса, которые в расширенном составе готовились к ЧМ-2023.

На данный момент в составе литовцев 15 баскетболистов, включая Йонаса Валанчюнаса, Рокаса Йокубайтиса, Донатаса Мотеюнаса и Игнаса Браздейкиса.

Окончательный состав из 12 игроков будет объявлен перед поездкой на Тайвань, где литовцы сыграют с Пуэрто-Рико и Латвией 19 и 22 августа.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий