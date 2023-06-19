Казис Максвитис: «Вероятность участия Сабониса в ЧМ-2023 меньше 50%»

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис отметил, что участие центрового в чемпионате мира-2023 является все менее вероятным.

«Надеемся, что Домантас будет играть.

Однако мы все знаем об уважительных причинах, которые могут помешать ему сыграть. Если бы мне пришлось говорить о его шансах сегодня, я бы сказал, что эти шансы меньше 50 процентов.

Тем не менее, пока есть надежда, мы будем продолжать верить, что он сможет присоединиться к нам», – сказал тренер.

Сабонис получил повреждение большого пальца на правой руке еще в декабре, но доиграл сезон. Ему предстоит сделать операцию.

мира начнется в конце августа.

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