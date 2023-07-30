Андрей Кириленко: «Последние полтора года показали, что у нас есть время полностью перестроить сборную России»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что мужская сборная России готова к омоложению и обновлению состава.

«Мы как раз полтора года назад начали уходить от ветеранов и давать больше времени молодежи, хотя опытные ребята оставались играть в рамках квалификации к чемпионату мира. Последние полтора года показали, что у нас есть время полностью перестроить команду.

На сборах есть много лиц, которые вы видите впервые и которые 7 и 9 августа будут играть в Перми. Это ребята 25 лет и младше», — сказал Кириленко в эфире «Матч ТВ».

23 июля сборная России начали в Москве второй летний сбор. Затем команда отправится в Пермь, где 7 и 9 августа проведет два товарищеских матча со сборной Ирана.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном