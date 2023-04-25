«Панатинаикос» отстранил Дуэйна Бэйкона за дисциплинарный проступок на тренировке
Атакующий защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон отстранен от участия в следующем матче из-за серьезного дисциплинарного проступка во время тренировки во вторник.
Американец не поедет с командой на матч чемпионата Греции против «Колоссоса».
Что именно произошло во время тренировки, пока не сообщается.
В прошлом месяце Бэйкон был отстранен от участия в матче Евролиги против «Црвены Звезды». Позже выяснилось, что игрок всю ночь провел на вечернике с защитником «Монако» Майком Джеймсом, а на следующий день опоздал на тренировку.
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