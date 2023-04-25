«Панатинаикос» отстранил Дуэйна Бэйкона за дисциплинарный проступок на тренировке

Атакующий защитник « » Дуэйн Бэйкон отстранен от участия в следующем матче из-за серьезного дисциплинарного проступка во время тренировки во вторник.

Американец не поедет с командой на матч чемпионата Греции против «Колоссоса».

Что именно произошло во время тренировки, пока не сообщается.

В прошлом месяце Бэйкон был отстранен от участия в матче против «Црвены Звезды». Позже выяснилось, что игрок всю ночь провел на вечернике с защитником «Монако» Майком Джеймсом, а на следующий день опоздал на тренировку.