Энтони Эдвардс сменит игровой номер на «5»

Атакующий защитник «Миннесоты» заявил, что решил сменить игровой номер. В предстоящем сезоне звездный игрок «Тимбервулвс» будет выступать под 5-м номером.

«Я всегда играл под 5-м номером, в школе, в университете, в AAU. Я всегда хотел этот номер и пытался заполучить его, когда был выбран на драфте, но не смог, потому что он был занят. В этом году появилась возможность взять этот номер, и я сделал это.

Стану ли я лучше под 5-м номером? Безусловно. Я стану совершенно другим игроком», – сказал Эдвардс в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании.

Первые три сезона карьеры Эдвардс выступал под 1-м номером.

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