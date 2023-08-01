Энтони Эдвардс сменит игровой номер на «5»

Теги Миннесота НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что решил сменить игровой номер. В предстоящем сезоне звездный игрок «Тимбервулвс» будет выступать под 5-м номером.

«Я всегда играл под 5-м номером, в школе, в университете, в AAU. Я всегда хотел этот номер и пытался заполучить его, когда был выбран на драфте, но не смог, потому что он был занят. В этом году появилась возможность взять этот номер, и я сделал это.

Стану ли я лучше под 5-м номером? Безусловно. Я стану совершенно другим игроком», – сказал Эдвардс в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании.

Первые три сезона карьеры Эдвардс выступал под 1-м номером.

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2 комментария

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Максим Макеев
видимо его перестало устраивать что после гейм винеров все поют «безумно можно быть первым безумно можно через стены»
человек за волков как никак играет
+4
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+4
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banderos
А зачем он 5 номер китайцу уступил, когда Бизли ушел?
0
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