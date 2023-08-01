Никита Шабалкин подрался с хозяином автомойки (Baza)

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Чемпион Европы Никита Шабалкин избит в Подмосковье. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Шабалкин подрался с хозяином автомойки.

Драка произошла днем 31 июля в микрорайоне «Золотые купола» в деревне Голиково. Шабалкин что-то не поделил с хозяином местной автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.

Отмечается, что мужчины были знакомы.

Полицию на место вызвала подруга Шабалкина. Экс-игрок сборной России позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке.

После драки бывшего баскетболиста «Химок» и ЦСКА госпитализировали с травмой головы. Бабаян отправился писать заявление на Шабалкина.

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3 комментария

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Michael Guttierrez
В прошлой новости есть победитель, поставивший на черное! Мои поздравления!
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Ебздрогыч
Проиграл Спартаку
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Фифа Алекс
драка это не баскетбол,тут и габариты не спасут!
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