Полиция ведет поиск людей, которые избили Никиту Шабалкина

Подмосковная полиция проводит приступила к мероприятиям, направленным на розыск лиц, причастных к избиению чемпиона Европы в составе сборной России Никиты Шабалкина.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс‑службу ГУ МВД по Московской области.

36‑летний Шабалкин был госпитализирован с закрытой черепно‑мозговой травмой после того, как на него напали неизвестные в Подмосковье.

«31 июля в дежурную часть УМВД России по г. о. Химки из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями в больницу доставлен мужчина 1986 года рождения. Со слов пострадавшего, его избили около одного из домов, расположенных в микрорайоне Золотые Купола. Мотивы произошедшего устанавливаются», - отмечается в сообщении.

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