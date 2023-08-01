Сергей Елевич: «Шабалкин – миролюбивый и доброжелательный. Он никогда не пойдет на конфликт»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал ситуацию с нападением на экс-баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина.
«Ужас. Кошмар. Я очень удивлен. Никита - человек очень доброжелательный, миролюбивый, совсем не конфликтный. Он никогда не пойдет на конфликт.
Поражаюсь той агрессивной риторике, которая сегодня порой встречается», – сказал Елевич.
По словам 36‑летнего Шабалкина, злоумышленники напали на него возле автомойки, били руками и ногами, в результате он потерял сознание.
Баскетболист был экстренно госпитализирован с закрытой черепно‑мозговой травмой.
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