Сергей Елевич: «Шабалкин – миролюбивый и доброжелательный. Он никогда не пойдет на конфликт»

Теги происшествия Сергей Елевич Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал ситуацию с нападением на экс-баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина.

«Ужас. Кошмар. Я очень удивлен. Никита - человек очень доброжелательный, миролюбивый, совсем не конфликтный. Он никогда не пойдет на конфликт.

Поражаюсь той агрессивной риторике, которая сегодня порой встречается», – сказал Елевич.

По словам 36‑летнего Шабалкина, злоумышленники напали на него возле автомойки, били руками и ногами, в результате он потерял сознание.

Баскетболист был экстренно госпитализирован с закрытой черепно‑мозговой травмой.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Мы в 21 году уже видели, как он не пошел на конфликт.
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