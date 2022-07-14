В Москве вынесен обвинительный вердикт по делу об убийстве Шабтая фон Калмановича

Главное следственное управление по городу Москва сообщило об обвинительном вердикте присяжных по делу о заказном убийстве бывшего генерального менеджера женской сборной России Шабтая фон Калмановича.

Убийство известного бизнесмена и спортивного мецената было совершено 2 ноября 2009 года в Москве. Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле на Новодевичьем проезде. Водитель был ранен и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева.

В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления, предусмотренные пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 30 пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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