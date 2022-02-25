Нидерланды отказались играть второй матч против России в квалификации ЧМ-2023

Федерация баскетбола Нидерландов приняла решение не проводить второй матч с командой России в рамках квалификации чемпионата мира-2023 в связи с событиями в Украине.

«Принимая во внимание все аспекты, в том числе моральные принципе, а также то, что безопасность и благополучие игроков, персонала и населения имеют первостепенное значение, руководство Федерации баскетбола Нидерландов не может поступить иначе, как отменить воскресную игру в Алмере. Отчасти это решение связано с реакцией в Нидерландах, демонстрациями и социальными волнениями.

Также нельзя отпускать команды по баскетболу 3х3, которые будут играть в России на следующей неделе», — говорится в официальном заявлении организации.

Вчера сборная России одержала победу над командой Нидерландов в Перми со счетом 80:69. Россияне занимают первое место в группе с показателем 3-0, Нидерланды – на последнем месте (0-3).

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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