Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о том, как в « » восприняли попытку « » заполучить центрового .

«Если вы собираетесь критиковать «Портленд» за то, что они не обменяли пик, лучше скажите мне, на кого? На кого им надо было обменять пик? У них не было особых вариантов.

Говорили о Бэме Адебайо, но «Хит» смеялись над этим. Они никогда не пойдут на это», – рассказал Лоу.

В прошедшем сезоне Адебайо набирал 20,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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