Обозреватель Зак Лоу о попытке «Портленда» заполучить Бэма Адебайо: «Хит» смеялись над этим»

Теги Майами Портленд НБА Бэм Адебайо Зак Лоу Баскетбол

Обозреватель ESPN Зак Лоу поделился информацией о том, как в «Майами» восприняли попытку «Портленда» заполучить центрового Бэма Адебайо.

«Если вы собираетесь критиковать «Портленд» за то, что они не обменяли пик, лучше скажите мне, на кого? На кого им надо было обменять пик? У них не было особых вариантов.

Говорили о Бэме Адебайо, но «Хит» смеялись над этим. Они никогда не пойдут на это», – рассказал Лоу.

В прошедшем сезоне Адебайо набирал 20,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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