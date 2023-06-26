Дэмиан Лиллард заинтересован в переходе в «Майами» (The Athletic)

Разыгрывающий « » рассматривает вариант с переходом в « », передает журналист The Athletic Сэм Эмик.

«Лиллард действительно серьезно заинтересован в переходе в «Хит», которые, несомненно, с удовольствием взяли бы его в пару к и .

Если дело дойдет до этого момента – а здесь все еще есть «если», учитывая все те случаи, когда Лиллард предпочитал не запрашивать обмен, – желание Лилларда будет иметь большое значение из-за его крупного контракта», – пишет Эмик.

За следующие 4 сезона звездный разыгрывающий заработает 216 млн долларов.

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