Дэмиан Лиллард заинтересован в переходе в «Майами» (The Athletic)

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Бэм Адебайо Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард рассматривает вариант с переходом в «Майами», передает журналист The Athletic Сэм Эмик.

«Лиллард действительно серьезно заинтересован в переходе в «Хит», которые, несомненно, с удовольствием взяли бы его в пару к Джимми Батлеру и Бэму Адебайо.

Если дело дойдет до этого момента – а здесь все еще есть «если», учитывая все те случаи, когда Лиллард предпочитал не запрашивать обмен, – желание Лилларда будет иметь большое значение из-за его крупного контракта», – пишет Эмик.

За следующие 4 сезона звездный разыгрывающий заработает 216 млн долларов.

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8 комментариев

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Tolball
Ну ПТБ ,если он уж настроился уходить,может Хирро ,Йовича,все пики и зп истекающ.Оладипо с них запросить.
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diego22
У них Хендерсон и Саймонс есть, для чего им Хирро?) или Майями ищет 3 команду или трейда не будет. Портленд не станет отдавать Дэйма на мешок картошки, это не мусорный контракт Била с правом вето. Это вполне себе all NBA игрок.
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Георгий Новиков
Неожиданно
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Лиллард унижатель!
5 пиков первого раунда и Лаури для того чтобы сошлось по деньгам.
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Stranfio
Я скажу наверное мысль, которую итак многие понимают и знают. Что Дэйму нужно уходить из ПТБ, поскольку если он прям хочет победить и помочь ПТБ развиваться, увы с его большим контрактом и тем подбором игроков они не смогут бороться за гайку прямо сейчас, а времени у Дэйма в его прайме осталось не так уж и долго пару лет. Надо решать здесь и сейчас, быть эгоистом или глупцом.
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Ryan T.
Ответ diego22
У них Хендерсон и Саймонс есть, для чего им Хирро?) или Майями ищет 3 команду или трейда не будет. Портленд не станет отдавать Дэйма на мешок картошки, это не мусорный контракт Била с правом вето. Это вполне себе all NBA игрок.
Хорошо бы "Бруклин" подключить. У них и пиков достаточно.
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Ruslan Fatianov
Ответ diego22
У них Хендерсон и Саймонс есть, для чего им Хирро?) или Майями ищет 3 команду или трейда не будет. Портленд не станет отдавать Дэйма на мешок картошки, это не мусорный контракт Била с правом вето. Это вполне себе all NBA игрок.
Затем, зачем Вашику был нужен Пол - чтобы толкнуть Хирро дальше. Или придержать у себя и посмотреть кто из гардов более подходит им. Конечно условный ПолуЖора более интересен на рынке, полагаю. Но есть у меня чуйка что Лилларда не станут менять без учета пожеланий клиента
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Mr.BadGuy
Ответ Ruslan Fatianov
Затем, зачем Вашику был нужен Пол - чтобы толкнуть Хирро дальше. Или придержать у себя и посмотреть кто из гардов более подходит им. Конечно условный ПолуЖора более интересен на рынке, полагаю. Но есть у меня чуйка что Лилларда не станут менять без учета пожеланий клиента
Полукрыс истекающий, он мог понадобится тем, кто хочет почистить платежку от длинных неудачных контрактов. А у Хирро с этого сезона контракт 4*30 млн. Такие парни с такими контрактами они ни туда ни сюда. Вроде парень хороший, но не звезда и врядли ей будет, а 30 млн в платежке это 30 млн в платежке.
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