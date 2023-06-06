Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин умер от менингита в 29 лет

Теги происшествия Химки Николай Рогожкин Баскетбол

Центровой Николай Рогожкин ушел из жизни 5 мая в возрасте 29 лет.

Рогожкин был самым высоким баскетболистом России. Его рост составлял 222 сантиметра.

Рогожкин был воспитанником Академии баскетбольного клуба «Химки», выступал за «Химки-Подмосковье», испанскую «Мурсию», «Тамбов» и «Чебоксарские Ястребы». Затем стал играть на турнирах по баскетболу 3х3.

На одной из тренировок ему стало плохо. В больнице ему диагностировали вирусный менингит. Врачи ввели баскетболиста в искусственную кому, вводили лекарства и питание через капельницы. Рогожкин умер через три дня, не приходя в сознание.

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17 комментариев

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Budabuda
удивительная вещь человеческий организм. алкаши колятся и бухают живут до 80. здоровенные спортсмены умирают в 20.
+29
-2
+27
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Idacius
Печально, земля пухом. Насколько знаю, люди с такими аномалиями нередко рано уходят из жизни.
+11
0
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Мурзин Ринат
Ответ Budabuda
удивительная вещь человеческий организм. алкаши колятся и бухают живут до 80. здоровенные спортсмены умирают в 20.
Ошибка выжившего , 1 из 1000 алкашей доживает до пенсии, а если и живет, то это не жизнь , ходячий овощ
+11
-1
+10
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Мурзин Ринат
Ответ Ann Tretiakova
все что нужно знать о медицине в РФ
Зачем этот необоснованный взброс ?? Умирают везде , во всех странах
+7
0
+7
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Пётр Оскерко
Зачастую высокий рост - признак болезни, а не богатырского здоовья. Покойся с миром.
+4
0
+4
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Budabuda
Ответ Мурзин Ринат
Ошибка выжившего , 1 из 1000 алкашей доживает до пенсии, а если и живет, то это не жизнь , ходячий овощ
это условное обозначение человека, который велен нездоровый образ жизни это не буквально алкаш.
+2
0
+2
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Melnikov1968
Очень жаль, земля пухом. Почему новость публикуется спустя месяц?
+1
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Val13
В начале мая умер. До спортса только дошло.
+1
0
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87mores
Ответ Ann Tretiakova
все что нужно знать о медицине в РФ
Джеффа Бека тоже в России лечили, видимо. Удаленно 🤦‍♂️
+1
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Analjinn
Ответ Рус Киссенжер
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Ещё как берут.
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Jerry Rodrogha
Ответ Пётр Оскерко
Зачастую высокий рост - признак болезни, а не богатырского здоовья. Покойся с миром.
Вирусный же менингит. Это от роста не зависит
+1
0
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Рус Киссенжер
Ответ Budabuda
удивительная вещь человеческий организм. алкаши колятся и бухают живут до 80. здоровенные спортсмены умирают в 20.
Комментарий удален модератором
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dm1959
Ответ Budabuda
удивительная вещь человеческий организм. алкаши колятся и бухают живут до 80. здоровенные спортсмены умирают в 20.
Здоровенные, но не обязательно здоровые.
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Сергей К
Ответ GLW
этот баскетболист как раз кололся и бухал, он наркоманом был
Неужели правда...
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