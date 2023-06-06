Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин умер от менингита в 29 лет

Центровой Николай Рогожкин ушел из жизни 5 мая в возрасте 29 лет.

Рогожкин был самым высоким баскетболистом России. Его рост составлял 222 сантиметра.

Рогожкин был воспитанником Академии баскетбольного клуба « », выступал за «Химки-Подмосковье», испанскую «Мурсию», «Тамбов» и «Чебоксарские Ястребы». Затем стал играть на турнирах по баскетболу 3х3.

На одной из тренировок ему стало плохо. В больнице ему диагностировали вирусный менингит. Врачи ввели баскетболиста в искусственную кому, вводили лекарства и питание через капельницы. Рогожкин умер через три дня, не приходя в сознание.

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