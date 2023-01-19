Матч Суперлиги «Химки» — «Динамо» закончился потасовкой

Теги происшествия Химки суперлига Россия Динамо-Владивосток Александр Мальцев Баскетбол

Матч регулярного чемпионата Суперлиги между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо» закончился потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

Встреча, проходившая на площадке «Химок», завершилась со счетом 72:66 в пользу хозяев.

После финальной сирены между игроком «Химок» Александром Мальцевым и защитником «Динамо» Михайло Богдановичем возник конфликт, который перерос в массовую потасовку.

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4 комментария

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fedorbazaykin
Ответ Ужратый Гусениц
а можно видео, или фотки хоть? типа новость дали, а дальше сами?
-Видишь драку?, -Нет, -И я нет, но она есть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
Ответ Win@nt
Посмотрел на РФБ... В трансляцию вообще ничего не попало
матч -тв показывало - тоже ничего нет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Win@nt
Ответ Ужратый Гусениц
а можно видео, или фотки хоть? типа новость дали, а дальше сами?
Посмотрел на РФБ... В трансляцию вообще ничего не попало
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
а можно видео, или фотки хоть? типа новость дали, а дальше сами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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