Матч Суперлиги «Химки» — «Динамо» закончился потасовкой

Матч регулярного чемпионата Суперлиги между подмосковными «Химками» и владивостокским « » закончился потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.

Встреча, проходившая на площадке «Химок», завершилась со счетом 72:66 в пользу хозяев.

После финальной сирены между игроком «Химок» Александром Мальцевым и защитником «Динамо» Михайло Богдановичем возник конфликт, который перерос в массовую потасовку.

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