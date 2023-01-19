Матч Суперлиги «Химки» — «Динамо» закончился потасовкой
Матч регулярного чемпионата Суперлиги между подмосковными «Химками» и владивостокским «Динамо» закончился потасовкой с участием игроков и тренеров обеих команд.
Встреча, проходившая на площадке «Химок», завершилась со счетом 72:66 в пользу хозяев.
После финальной сирены между игроком «Химок» Александром Мальцевым и защитником «Динамо» Михайло Богдановичем возник конфликт, который перерос в массовую потасовку.
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