Дело о краже из раздевалки «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ передано в суд

Теги происшествия ЦСКА Химки видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Полиция завершила расследование уголовного дела о краже денег и имущества из раздевалки «Химок» во время матча в 2019 году. Дело передано в суд.

Преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА (0-3). Неизвестный проник в раздевалку хозяев, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

«Следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Химки окончено предварительное расследование уголовного дела о краже денег и имущества. Обвиняемый – уроженец Украины, который почти четыре года скрывался от следствия за границей.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Республики Беларусь и экстрадировали в Российскую Федерацию.

В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?

Главный скандал в жизни Майкла Джордана: 4-летний процесс против бывшей любовницы, которая вымогала у него 5 млн за молчание

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БилльХансен
ТРИ ГОДА!!! расследуют кражу при наличии видео.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Расследование проводила полиция Эстонии.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carmelo hot sause
Если бы это была футбольная ветка, за первые 5 минут набралось бы 30 шуток про Дзюбу
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Ответ carmelo hot sause
Если бы это была футбольная ветка, за первые 5 минут набралось бы 30 шуток про Дзюбу
А это и был дзюба он просто загримировался.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ carmelo hot sause
Если бы это была футбольная ветка, за первые 5 минут набралось бы 30 шуток про Дзюбу
У Дзюбы рост баскетбольный, мог проканать за своего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За наш футбол!
Генерал Волк💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий