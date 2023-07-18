Дело о краже из раздевалки «Химок» во время финала Единой лиги ВТБ передано в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела о краже денег и имущества из раздевалки «Химок» во время матча в 2019 году. Дело передано в суд.

Преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и (0-3). Неизвестный проник в раздевалку хозяев, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

«Следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела о краже денег и имущества. Обвиняемый – уроженец Украины, который почти четыре года скрывался от следствия за границей.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию Российской Федерации, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Республики Беларусь и экстрадировали в Российскую Федерацию.

В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

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