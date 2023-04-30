Скончался заслуженный тренер России Сергей Селиванов

На 72-м году ушел из жизни заслуженный тренер России Сергей Селиванов, сообщает официальный сайт .

Будучи студентом ГЦОЛИФК, Селиванов прошел педагогическую практику в спортшколе «Тимирязевская», после чего работал в ней и дважды привел команду к победе в Первенстве СССР.

Селиванов поработал со многими легендарными тренерами – Евгением Гомельским, Александром Зининым, Модестасом Паулаускасом, Станиславом Ереминым, Юрием Селиховым, Сергеем Елевичем, Владимиром Обуховым.

Он стоял у истоков появившегося в 90-е годы московского «Спартака», в котором стал главным тренером. А позднее работал вместе с Сергеем Елевичем в «Химках».

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