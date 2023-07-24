Андрей Кириленко: «Егор Демин на сегодняшний день номер один на перспективу в Европе»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что нынешнее поколение способно вернуть сборной России былые позиции, а также назвал самого перспективного российского игрока.

«У этого поколения есть очень хорошие задатки. Но в таком возрасте, когда игрокам 22–23 года, важно играть. Сейчас у нас очень много моментов, которые упускаются. Естественно, будем делать все возможное, чтобы дать хотя бы товарищеские игры, какую-то практику для этих игроков.

Но все равно сейчас не могу ничего гарантировать, потому что невозможно просчитать. По таланту у этого поколения есть великолепные данные для того, чтобы играть. В моем листе из нашего резерва почти 40 человек талантливых ребят, которые играют как здесь, так и в Европе в топовых турнирах.

Егор Демин на сегодняшний день вообще номер один на перспективу в Европе. , Макар Воронин, который дебютировал сейчас, его взяли на усиление в Барселону в юношескую Евролигу против, кстати, .

Ребята, которые играют у нас в Америке, — и , который играл в финале Студенческого чемпионата, сейчас в Северной Каролине, его подписал университет», – сказал Кириленко.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»