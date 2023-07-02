«Как в старые добрые времена😂😂». Донован Митчелл поприветствовал Тая Джерома совместной детской фотографией

« » заключил двухлетнее соглашение на 5 млн долларов атакующим защитником (25 лет, 196 см).

Лидер «Кавс» отреагировал на подписание Джерома в соцсети.

«Как в старые добрые времена😂😂», – написал Митчелл, приложив совместное детское фото.

«Даже когда нам было по 8-9 лет, Донован всегда был выдающимся атлетом. Мог пройти пол площадки за четыре удара мячом об пол. Так что он всегда отличался атлетизмом», – сказал в 2019 году Джером. В детском возрасте они играли за одну команду в AAU города Нью-Йорка.

Фото: соцсети Донована Митчелла