«Как в старые добрые времена😂😂». Донован Митчелл поприветствовал Тая Джерома совместной детской фотографией

Теги Кливленд НБА Донован Митчелл Тай Джером Баскетбол

«Кливленд» заключил двухлетнее соглашение на 5 млн долларов атакующим защитником Таем Джеромом (25 лет, 196 см).

Лидер «Кавс» Донован Митчелл отреагировал на подписание Джерома в соцсети.

«Как в старые добрые времена😂😂», – написал Митчелл, приложив совместное детское фото.

«Даже когда нам было по 8-9 лет, Донован всегда был выдающимся атлетом. Мог пройти пол площадки за четыре удара мячом об пол. Так что он всегда отличался атлетизмом», – сказал в 2019 году Джером. В детском возрасте они играли за одну команду в AAU города Нью-Йорка.

Фото: соцсети Донована Митчелла

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1 комментарий

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betwriver
Прикольно и мило.
+2
0
+2
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