Инсайдер Тим Бонтемпс: «Кавальерс» могут обменять Донована Митчелла, если у команды будут проблемы в этом сезоне»
Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс считает, что «Кливленд» может обменять защитника Донована Митчелла перед февральским дедлайном, если у команды возникнут проблемы в сезоне.
«Кливленд» должен доказать в течение следующего года, что подписание долгосрочного контракта с Митчеллом стоит того, иначе клубу придется рассмотреть вопрос о его обмене, учитывая, что в следующем межсезонье в его контракте останется один год. Если в следующем сезоне у «Кавальерс» будут проблемы, имя Митчелла может всплыть в переговорах», – заявил Бонтемпс.
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Всеми правдами и неправдами надо держать Мобли - там светлейшая голова, понимание игры в защите, приемлемый средний бросок. Парень на второй (!!) сезон в лиге был в тройке на приз DPOY.
Вторым по значимости я бы поставил Гарланда, потому что парень с улыбкой делает невероятные штуки в нападении. Да, с клатчем тяжеловато, но впереди всего лишь 5-ый сезон в лиге.
Донни очень крутой скорер, прекрасный человек за пределами площадки и всякое такое... но не покидает ощущение, что он любит себя в баскетболе гораздо сильнее, чем баскетбол в себе, как бы пафосно это не звучало. В серии с Никс не считая первой игры, где он реально был очень хорош, он как будто для себя решил, что "...или эту команду в следующий раунд веду я, или никто". Иного объяснения его эпичнейшим кирпичам и затупам я найти не могу. Конечно, там и Биккерстафф облажался, но Паучок сделал очень многое, чтоб команду похоронить в этих играх.
Также важный момент - наличие Митчелла очень сильно ограничивает потенциал Мобли в нападении. Эту мысль как-то уже озвучивали в комментах, и я в целом с ней согласен. Мяч один, распределить броски сложно. Паучок частенько мяч именно что "узурпирует". В регулярке показывая при этом хорошую эффективность, да. Но на дистанции многих сезонов... Эван должен получать мяч гораздо чаще.
Всё субъективно
Донни в регулярке был бесподобен. Тащил с первой же игры. Просто вопрос в жертвах. В Кливленде решили искусственно ограничить (надеюсь, что временно) роль Мобли в нападении, думая, что Паучок и в плей-офф будет хорошим тащером. Получилось практически наоборот.
Но для условного нынешнего Хьюстона, при приемлемом тренере и адекватном окружении парень способен помочь команде выбить нужные 45-50 побед. Что дальше - сложный вопрос. Но уже за вывод команды в пост-регулярку можно прилично приплатить.
Наиболее важным персонажем этих Кэвс является Эван Мобли.