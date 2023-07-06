Инсайдер Тим Бонтемпс: «Кавальерс» могут обменять Донована Митчелла, если у команды будут проблемы в этом сезоне»

Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс считает, что « » может обменять защитника перед февральским дедлайном, если у команды возникнут проблемы в сезоне.

«Кливленд» должен доказать в течение следующего года, что подписание долгосрочного контракта с Митчеллом стоит того, иначе клубу придется рассмотреть вопрос о его обмене, учитывая, что в следующем межсезонье в его контракте останется один год. Если в следующем сезоне у «Кавальерс» будут проблемы, имя Митчелла может всплыть в переговорах», – заявил Бонтемпс.

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