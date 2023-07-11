«Кавальерс» намерены строить команду вокруг Гарлэнда, Митчелла, Мобли и Аллена

По словам генерального менеджера « » Коби Олтмена, клуб намерен сохранить ведущих игроков , , и .

Ранее ходили слухи, что «Кавальерс» обсуждают обмен Аллена.

«Надеюсь, мы сохраним костяк этой команды. Не могу давать обещаний на случай каких-то невероятных событий, но каждый из этой четверки знает, насколько важен для нас, так что никаких переговоров не было. Если не считать рутинных звонков от других команд, у нас не было обсуждений по поводу внесения изменений в костяк команды. Парни в прошлом сезоне выиграли 51 матч и у них еще большой потенциал для роста», – заявил Олтмен.

«Кливленд» после успешной регулярки в первом раунде плей-офф уступил «Нью-Йорку».

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