«Кавальерс» намерены строить команду вокруг Гарлэнда, Митчелла, Мобли и Аллена

Теги Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Коби Олтмен Дариус Гарлэнд Эван Мобли Баскетбол

По словам генерального менеджера «Кливленда» Коби Олтмена, клуб намерен сохранить ведущих игроков Дариуса Гарлэнда, Донована Митчелла, Эвана Мобли и Джарретта Аллена.

Ранее ходили слухи, что «Кавальерс» обсуждают обмен Аллена.

«Надеюсь, мы сохраним костяк этой команды. Не могу давать обещаний на случай каких-то невероятных событий, но каждый из этой четверки знает, насколько важен для нас, так что никаких переговоров не было. Если не считать рутинных звонков от других команд, у нас не было обсуждений по поводу внесения изменений в костяк команды. Парни в прошлом сезоне выиграли 51 матч и у них еще большой потенциал для роста», – заявил Олтмен.

«Кливленд» после успешной регулярки в первом раунде плей-офф уступил «Нью-Йорку».

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3 комментария

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Мурзин Ринат
При двух больших на площадке безумно страдает атака, причем очень сильно, Никс в том году просто держали Митчелла и все, остальных вариантов для атаки просто не было физически и тактически, так что пару башен надо разбивать , как бы обидно не было!
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Максим Гергард
Ответ Мурзин Ринат
При двух больших на площадке безумно страдает атака, причем очень сильно, Никс в том году просто держали Митчелла и все, остальных вариантов для атаки просто не было физически и тактически, так что пару башен надо разбивать , как бы обидно не было!
Так нужен нормальный плеймейкер и будет атака, у них проблема в том,что при этом ещё и защита храмает, Гарланд и Митчелл две дыры
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