Эмони Бэйтс рассказал, к кому обращается за советом: «Общаюсь с Джа Морэнтом, Майлзом Бриджесом, Кевином Дюрэнтом»
49-й номер драфта Эмони Бэйтс («Кливленд») рассказал, к каким игрокам НБА обращается за советом.
Бэйтс назвал Донована Митчелла, Джа Морэнта, Майлза Бриджеса, Деджонте Мюррэя, Кармело Энтони и Кевина Дюрэнта.
Морэнт ранее был отстранен на первые 25 матчей сезона на повторную демонстрацию оружия в социальной сети.
Бриджес пропустит первые 10 встреч после обвинения в домашнем насилии.
Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей
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