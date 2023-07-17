Эмони Бэйтс рассказал, к кому обращается за советом: «Общаюсь с Джа Морэнтом, Майлзом Бриджесом, Кевином Дюрэнтом»

49-й номер драфта (« ») рассказал, к каким игрокам обращается за советом.

Бэйтс назвал , , , , и .

Морэнт ранее был отстранен на первые 25 матчей сезона на повторную демонстрацию оружия в социальной сети.

Бриджес пропустит первые 10 встреч после обвинения в домашнем насилии.

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей