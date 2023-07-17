Эмони Бэйтс рассказал, к кому обращается за советом: «Общаюсь с Джа Морэнтом, Майлзом Бриджесом, Кевином Дюрэнтом»

Теги Кливленд Кармело Энтони НБА Кевин Дюрэнт Деджонте Мюррэй Донован Митчелл Майлз Бриджес Джа Морэнт Эмони Бэйтс Баскетбол

49-й номер драфта Эмони БэйтсКливленд») рассказал, к каким игрокам НБА обращается за советом.

Бэйтс назвал Донована Митчелла, Джа Морэнта, Майлза Бриджеса, Деджонте Мюррэя, Кармело Энтони и Кевина Дюрэнта.

Морэнт ранее был отстранен на первые 25 матчей сезона на повторную демонстрацию оружия в социальной сети.

Бриджес пропустит первые 10 встреч после обвинения в домашнем насилии.

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

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9 комментариев

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Алексей Иванов
Хорошая компания собралась, рецидивист с пистолетом, насильник в домашнем хозяйстве и просто человек, который любит фейки. Не хватает Рона Артеста, в качестве ментора.
+28
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Tim Timson
омерзительная четверка)
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Gainut
Зайона не хватает с советами по питанию)
+8
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711M
вот это отряд) ппц советчики
+6
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Light Yagami
Морэнт кажется ппц зазвездившимся челиком, КД тоже не похож на down to earth чела, какие из них советчики?
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Kudim41
это че за фулл хаус он собрал?
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Edem
🤣🤣🤣
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NikolayOss
Трус, Балбес и Бывалый(c)сарказм
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