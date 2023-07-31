Димитрис Итудис: «Адетокумбо прилагает усилия, чтобы сыграть на ЧМ. Скоро мы примем окончательное решение»

Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал ситуацию с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо, участие которого в матчах ЧМ-2023 все еще находится под вопросом.

Адетокумбо после завершения сезона НБА перенес процедуру на коленном суставе.

«Этот вопрос следует адресовать нашему доктору и врачам «Бакс». Яннис прилагает усилия, в ближайшее время его состояние оценят повторно, и мы примем окончательное решение о том, сыграет он или нет», – сказал Итудис.

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