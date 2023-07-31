Димитрис Итудис: «Адетокумбо прилагает усилия, чтобы сыграть на ЧМ. Скоро мы примем окончательное решение»
Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис прокомментировал ситуацию с форвардом «Милуоки» Яннисом Адетокумбо, участие которого в матчах ЧМ-2023 все еще находится под вопросом.
Адетокумбо после завершения сезона НБА перенес процедуру на коленном суставе.
«Этот вопрос следует адресовать нашему доктору и врачам «Бакс». Яннис прилагает усилия, в ближайшее время его состояние оценят повторно, и мы примем окончательное решение о том, сыграет он или нет», – сказал Итудис.
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