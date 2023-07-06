Джон Хорст: «Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято»
Звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо около двух недель назад совершил поездку в Нью-Йорк, где ему сделали артроскопию коленного сустава.
Хирургическая процедура и проблема с коленом считаются несерьезными, но Адетокумбо рассматривает возможность пропуска предстоящего чемпионата мира.
Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст рассказал, что решение еще не принято.
«Когда речь идет о здоровье наших баскетболистов, мы всегда сотрудничаем с игроком, его представителем и нашим персоналом, чтобы принять наилучшее решение.
В случае выступления за национальную сборную мы также работаем с нашими партнерами в этих федерациях. Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято», – цитирует Хорста The Athletic.
Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первая игра состоится 26 августа.
Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»
Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА
Комментарии