Джон Хорст: «Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято»

Теги Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джон Хорст Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо около двух недель назад совершил поездку в Нью-Йорк, где ему сделали артроскопию коленного сустава.

Хирургическая процедура и проблема с коленом считаются несерьезными, но Адетокумбо рассматривает возможность пропуска предстоящего чемпионата мира.

Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст рассказал, что решение еще не принято.

«Когда речь идет о здоровье наших баскетболистов, мы всегда сотрудничаем с игроком, его представителем и нашим персоналом, чтобы принять наилучшее решение.

В случае выступления за национальную сборную мы также работаем с нашими партнерами в этих федерациях. Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято», – цитирует Хорста The Athletic.

Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первая игра состоится 26 августа.

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