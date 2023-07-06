Джон Хорст: «Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято»

Звездный форвард « » и сборной Греции Яннис Адетокумбо около двух недель назад совершил поездку в Нью-Йорк, где ему сделали артроскопию коленного сустава.

Хирургическая процедура и проблема с коленом считаются несерьезными, но Адетокумбо рассматривает возможность пропуска предстоящего чемпионата мира.

Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст рассказал, что решение еще не принято.

«Когда речь идет о здоровье наших баскетболистов, мы всегда сотрудничаем с игроком, его представителем и нашим персоналом, чтобы принять наилучшее решение.

В случае выступления за национальную сборную мы также работаем с нашими партнерами в этих федерациях. Решение, будет ли Яннис выступать за сборную Греции этим летом, пока не принято», – цитирует Хорста The Athletic.

Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первая игра состоится 26 августа.

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