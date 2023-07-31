Сборная Греции сократила предварительный состав с 22 до 18 игроков

Сборная Греции сократила предварительный состав, который готовится к ЧМ-2023, с 22 до 18 игроков.

Главный тренер греков отцепил от команды Димитриса Флиониса, Лефтериса Мандзукаса, Никоса Хугаза и Вангелиса Зугриса.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, , Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Танасис Адетокумбо, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.

Участие Янниса Адетокумбо из «Бакс» остается под вопросом, форвард недавно перенес процедуру на коленном суставе.

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