Сборная Греции сократила предварительный состав с 22 до 18 игроков

Теги сборная Греции Яннис Адетокумбо Димитрис Итудис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Лефтерис Мандзукас Димитрис Флионис Никос Хугаз Эвангелос Зугрис Баскетбол

Сборная Греции сократила предварительный состав, который готовится к ЧМ-2023, с 22 до 18 игроков.

Главный тренер греков Димитрис Итудис отцепил от команды Димитриса Флиониса, Лефтериса Мандзукаса, Никоса Хугаза и Вангелиса Зугриса.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Танасис Адетокумбо, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.

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