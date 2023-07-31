Сборная Греции сократила предварительный состав с 22 до 18 игроков
Сборная Греции сократила предварительный состав, который готовится к ЧМ-2023, с 22 до 18 игроков.
Главный тренер греков Димитрис Итудис отцепил от команды Димитриса Флиониса, Лефтериса Мандзукаса, Никоса Хугаза и Вангелиса Зугриса.
Расширенный состав сборной Греции:
Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Танасис Адетокумбо, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.
Участие Янниса Адетокумбо из «Бакс» остается под вопросом, форвард недавно перенес процедуру на коленном суставе.
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