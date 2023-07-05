Яннис Адетокумбо перенес артроскопию и рассматривает возможность пропуска чемпионата мира

Звездный форвард « » и сборной Греции Яннис Адетокумбо около двух недель назад совершил поездку в Нью-Йорк, где ему сделали артроскопию коленного сустава, сообщает Gazzetta.gr.

Хирургическая процедура и проблема с коленом считаются несерьезными, но Адетокумбо рассматривает возможность пропуска предстоящего чемпионата мира. Федерация баскетбола Греции ждет окончательного решения Янниса.

Грек получил повреждение во время серии первого раунда плей-офф НБА против «Майами» (1-4).

Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первый матч состоится 26 августа.

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА