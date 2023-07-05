Яннис Адетокумбо перенес артроскопию и рассматривает возможность пропуска чемпионата мира

Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо около двух недель назад совершил поездку в Нью-Йорк, где ему сделали артроскопию коленного сустава, сообщает Gazzetta.gr.

Хирургическая процедура и проблема с коленом считаются несерьезными, но Адетокумбо рассматривает возможность пропуска предстоящего чемпионата мира. Федерация баскетбола Греции ждет окончательного решения Янниса.

Грек получил повреждение во время серии первого раунда плей-офф НБА против «Майами» (1-4).

Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первый матч состоится 26 августа.

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4 комментария

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mqh9pzrxgf
Мениск значит был поврежден скорее всего. Лонзо тоже как то пропустил 3 недели после операции подобной) вернулся и все, травматолог до конца жизни
+3
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+3
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pulyalke
здоровья! до сих пор вспоминаю его очень гибкое колено с содроганием и считаю, что это было чудотворное вмешательство сверхъестественных сил - по другому я это объяснить не могу
+2
0
+2
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Дмитрий Карачевцев
Ответ pulyalke
здоровья! до сих пор вспоминаю его очень гибкое колено с содроганием и считаю, что это было чудотворное вмешательство сверхъестественных сил - по другому я это объяснить не могу
согласен,вывепнулось колено очень-очень неестественно
+1
0
+1
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