Яннис Адетокумбо может пропустить чемпионат мира-2023

2-кратный MVP Яннис Адетокумбо может пропустить предстоящий чемпионат мира-2023.

Грек получил повреждение во время серии первого раунда плей-офф НБА против «Майами» (1-4).

Греческое издание SDNA отмечает, что у форварда есть желание сыграть на чемпионате мира, но боль в ноге может помешать ему, так как ожидается, что «Бакс» не дадут добро на его выход на международную арену, пока он не будет здоров на 100%.

На данный момент шансы на то, что Адетокумбо будет представлять Грецию, составляют менее 50%, пишет SDNA.

Греция попала в группу С вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией. Их первая игра состоится 26 августа.

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