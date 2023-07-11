Хэйден Долтон о переходе в «Самару»: «Тренер и команда очень хотели, чтобы я приехал и играл здесь»

Новобранец «Самары» Хэйден Долтон прокомментировал переход в российскую команду.

«Я выбрал «Самару» для продолжения карьеры потому, что этот клуб выступает в лиге ВТБ – турнире очень хорошего и высокого уровня. Тренер и команда очень хотели, чтобы я приехал и играл здесь. Я рад присоединиться к этому клубу и помочь ему побеждать и быть в новом сезоне настолько успешным, насколько это возможно.

Я благодарен за возможность играть в клубе такого высокого профессионального уровня и надеюсь принести «Самаре» как можно больше побед!» – заявил американец.

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