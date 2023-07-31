Максим Барашков о нестабильной игре за «Самару»: «Выходишь, оправдываешь доверие, но на следующую игру остаешься в запасе»

Форвард МБА Максим Барашков рассказал о причинах нестабильной игры в «Самаре» в сезоне-22/23.

«Сезон действительно получился скомканный. Когда команда перешла в Единую лигу ВТБ, то из прошлого состава остался только я, Володя Пичкуров и . Остальные ребята пришли в межсезонье. И, как мне кажется, тренеру было проблематично встроить нас в свою игровую систему.

Это отразилось и на игровом времени нашей троицы. Особенно в первой половине сезона, когда мы сидели «на банке» и буквально грызли себя. Не понимали, в чем мы хуже тех, кто выходил на паркет. Затем нам давали шансы. Вроде ты выходишь, оправдываешь доверие, но следующую игру вновь остаешься в запасе. Во второй части сезона Володя Пичкуров выходил в старте месяц-полтора, потом садился, играл я. Тоже месяц-полтора – и снова меняемся. От чего это зависело – непонятно.

Тяжело к такому приспособиться, но из каждого сезона я стараюсь выносить пользу. Получил большой опыт, когда научился справляться с эмоциями, которые бурлили внутри», – заявил Барашков.

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