Никола Ребич стал игроком «Самары»

Разыгрывающий Никола Ребич (28 лет, 188 см) официально перешел в «Самару».

Стороны заключили контракт на сезон-23/24.

С ноября 2022 года Ребич играл за «Нижний Новгород», состав которого покинул в межсезонье-2023.

В сезоне-22/23 лиги ВТБ серб принял участие в 20 матчах, в которых отметился статистикой в 7,0 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.

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