Никола Ребич: «Надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат»

Новобранец «Самары» Никола Ребич поделился ожиданиями от выступления за команду.

«Я рад стать частью «Самары». Я слышал много положительных отзывов и о клубе, и о городе. Также я счастлив снова поработать с тренером и некоторыми игроками, которых уже знаю.

В прошлом сезоне «Самаре» совсем немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф – надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат», – заявил Ребич.

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