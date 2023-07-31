Никола Ребич: «Надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат»

Теги Единая лига ВТБ Самара Никола Ребич Баскетбол

Новобранец «Самары» Никола Ребич поделился ожиданиями от выступления за команду.

«Я рад стать частью «Самары». Я слышал много положительных отзывов и о клубе, и о городе. Также я счастлив снова поработать с тренером и некоторыми игроками, которых уже знаю.

В прошлом сезоне «Самаре» совсем немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф – надеюсь, в новом нам удастся показать хороший результат», – заявил Ребич.

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