Максим Барашков: «Знаю хорошо многих игроков МБА, поэтому проблем в адаптации не будет»

Форвард Максим Барашков, который перешел из «Самары» в МБА, заявил, что проблем с адаптацией в новой команде не будет.

«Знаю про МБА давно – долгое время соперничали в Суперлиге. Видел своими глазами, как развивается клуб. Прошлый сезон получился для команды ярким и прекрасно понимаю, что теперь ожидания будут высокими.

Изо всех сил буду стараться соответствовать уровню организации, также двигаясь вперед в развитии. Знаю хорошо многих ребят, поэтому проблем в адаптации точно не будет», – сказал Барашков.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!