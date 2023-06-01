Максим Шелекето покинул «Самару»

Теги переходы Максим Шелекето Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

«Самара» объявила об уходе из команды тяжелого форварда Максима Шелекето (36 лет, 204 см).

Шелекето выступал за «Самару» с 2021 года. В прошедшем сезоне Лиги ВТБ форвард набирал 4,4 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

«Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый «взорваться» и выдать «красоту», Максим оставил яркий след в истории «Самары», а его «золотое» попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас ещё памятно нашим болельщикам.

Мы благодарим Максима за вклад в победы и развитие нашего клуба и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Господи, он ещё играет?)
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