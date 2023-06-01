Максим Шелекето покинул «Самару»

« » объявила об уходе из команды тяжелого форварда (36 лет, 204 см).

Шелекето выступал за «Самару» с 2021 года. В прошедшем сезоне Лиги ВТБ форвард набирал 4,4 очка и 2,3 подбора в среднем за матч.

«Внешне невозмутимый, но на площадке всегда готовый «взорваться» и выдать «красоту», Максим оставил яркий след в истории «Самары», а его «золотое» попадание в прошлогоднем кубковом финале наверняка и сейчас ещё памятно нашим болельщикам.

Мы благодарим Максима за вклад в победы и развитие нашего клуба и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

«В России чемпионат топ-уровня, и я была рада стать его частью». Санья Мандич – о переезде в Россию и сезоне за «Самару»