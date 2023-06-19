Максим Шелекето перейдет в «ТЕМП-СУЗМ-УГМК» («Свободный агент»)

Теги суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Максим Шелекето Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Форвард Максим Шелекето (36 лет, 204 см) продолжит карьеру в «ТЕМП-СУЗМ-УГМК».

Последние два сезона Шелекето выступал за «Самару», став MVP победного Кубка России-2022.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Шелекето набирал 4,4 очка и 2,3 подбора в среднем за игру.

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2 комментария

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MrManchester
"ТЕМП-СУЗМ-УГМК"
Пожалуй, сложно придумать название хуже
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Skeleton64
Ответ MrManchester
"ТЕМП-СУЗМ-УГМК" Пожалуй, сложно придумать название хуже
И не говори. Совсем трёхнулись с этими аббревиатурами. наверное, если бы сейчас построили Красную площадь, её назвали бы как-то вроде ЦГП (центральная городская площадь"), а на ней бы располагался ГГУС (главное городское укрепление столицы)
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