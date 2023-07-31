«Уорриорз» могут продлить контракт Клэя Томпсона, оценив его выступление в новом сезоне

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

«Голден Стэйт» и звездный защитник Клэй Томпсон пока не договорились о продлении контракта.

Как рассказал обозреватель Марк Медина, «Уорриорз» могут повторить подход, который использовали с форвардом Дрэймондом Грином, когда не стали заключать сделку досрочно.

«Я ожидаю, что «Уорриорз» будут вести переговоры с Томпсоном так же, как делали это недавно с Дрэймондом Грином. Они дождутся сезона и посмотрят, как Томпсон выступит. Затем они подпишут его на новую сделку. Сумму мы узнаем позже. Не забываем о желании «Уорриорз» сократить расходы и нестабильности Томпсона. Но обе стороны сделают так, что Клэй будет выступать за «Голден Стэйт» до конца карьеры в НБА», – рассказал Медина.

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