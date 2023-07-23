Клэй Томпсон тренируется с Таем Джеромом

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА видео Клэй Томпсон Тай Джером Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон тренируется с бывшим партнером по команде Таем ДжеромомКливленд»).

Видео опубликовал тренер по индивидуальной подготовке Кенни Сзабо.

Джером стал игроком «Кавс» этим летом. За следующие два сезона разыгрывающий заработает 5 млн долларов.

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