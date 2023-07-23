Клэй Томпсон тренируется с Таем Джеромом

Атакующий защитник « » тренируется с бывшим партнером по команде (« »).

Видео опубликовал тренер по индивидуальной подготовке Кенни Сзабо.

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