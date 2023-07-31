Гилберт Аренас о самом опасном игроке НБА: «Когда у него идет игра, это Клэй Томпсон»

Трехкратный участник Матча звезд назвал самого опасного игрока НБА.

По мнению Аренаса, когда из «Голден Стэйт» находится на кураже, его практически невозможно остановить.

«Когда у него идет игра, это Клэй Томпсон. Таков мой выбор. Клэй полагается на дальние броски, так что ему не нужен мяч. Он набрал 60 очков всего с 11 ведениями.

Когда он в огне, то становится особенно опасным еще и благодаря тому, как передвигается по площадке. Трудно накрывать кого-то дабл-тимом, когда он выбегает из-за заслона», – заявил Аренас.

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