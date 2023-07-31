Гилберт Аренас о самом опасном игроке НБА: «Когда у него идет игра, это Клэй Томпсон»
Трехкратный участник Матча звезд Гилберт Аренас назвал самого опасного игрока НБА.
По мнению Аренаса, когда Клэй Томпсон из «Голден Стэйт» находится на кураже, его практически невозможно остановить.
«Когда у него идет игра, это Клэй Томпсон. Таков мой выбор. Клэй полагается на дальние броски, так что ему не нужен мяч. Он набрал 60 очков всего с 11 ведениями.
Когда он в огне, то становится особенно опасным еще и благодаря тому, как передвигается по площадке. Трудно накрывать кого-то дабл-тимом, когда он выбегает из-за заслона», – заявил Аренас.
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