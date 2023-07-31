Стефен Карри назвал Рэя Аллена лучшим снайпером НБА, не считая себя
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри ответил на вопрос о лучшем снайпере в истории НБА, если не брать себя самого.
Карри назвал Рэя Аллена, рекорд которого по точным 3-очковым в НБА превзошел в декабре 2021 года.
«Назову Рэя Аллена. Ему удавалось сохранять потрясающую форму, он был предан своему делу и реализовал немало важных бросков за карьеру», – сказал Карри.
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