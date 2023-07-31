Стефен Карри назвал Рэя Аллена лучшим снайпером НБА, не считая себя

Теги Голден Стэйт Рэй Аллен НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри ответил на вопрос о лучшем снайпере в истории НБА, если не брать себя самого.

Карри назвал Рэя Аллена, рекорд которого по точным 3-очковым в НБА превзошел в декабре 2021 года.

«Назову Рэя Аллена. Ему удавалось сохранять потрясающую форму, он был предан своему делу и реализовал немало важных бросков за карьеру», – сказал Карри.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Мог ответить несерьезно и назвать Керра. У Стива 45,4% за карьеру. А еще Шака, у него 45%.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ Райли Карри
Мог ответить несерьезно и назвать Керра. У Стива 45,4% за карьеру. А еще Шака, у него 45%.
но есть нюанс...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий