Клэй Томпсон включил себя, Карри и Дюрэнта в топ-5 снайперов НБА всех времен

Теги Лэрри Берд Голден Стэйт Рэй Аллен НБА Реджи Миллер Кевин Дюрэнт Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон назвал пятерку лучших снайперов НБА за все время.

«Стефен Карри, Реджи Миллер, Рэй Аллен... Чувак, это очень трудно. Я тоже там, да. Очень трудно назвать пятого. Я буду выбирать между Кевином Дюрэнтом и Лэрри Бердом. Только снайперы», – сказал Томпсон.

За свою карьеру Томпсон реализовал 1 925 трехочковых бросков и находится на 18 месте в списке лучших игроков по данному показателю в истории.

Дюрэнт располагается на 24-м месте, имея 1 779 попаданий из-за дуги. Карри возглавляет рейтинг с 3 144 попаданиями.

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