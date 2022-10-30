Клэй Томпсон включил себя, Карри и Дюрэнта в топ-5 снайперов НБА всех времен
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон назвал пятерку лучших снайперов НБА за все время.
«Стефен Карри, Реджи Миллер, Рэй Аллен... Чувак, это очень трудно. Я тоже там, да. Очень трудно назвать пятого. Я буду выбирать между Кевином Дюрэнтом и Лэрри Бердом. Только снайперы», – сказал Томпсон.
За свою карьеру Томпсон реализовал 1 925 трехочковых бросков и находится на 18 месте в списке лучших игроков по данному показателю в истории.
Дюрэнт располагается на 24-м месте, имея 1 779 попаданий из-за дуги. Карри возглавляет рейтинг с 3 144 попаданиями.
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