У Антон Карданахишвили будет шанс закрепиться в основе ЦСКА («Свободный агент»)
Разыгрывающий Антон Карданахишвили (21 год, 192 см) получит шанс закрепиться в основе ЦСКА.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Воспитанник армейцев, который последние два сезона провел в аренде в «НН» и «Самаре», пройдет полноценные предсезонные сборы с ЦСКА. До конца предсезонки клуб не будет рассматривать возможности новой аренды Карданахишвили, несмотря на запросы заинтересованных клубов.
Контракт Антона с ЦСКА действует еще два года.
В прошедшем сезоне Карданахишвили набирал 5,5 очка и 2,5 передачи в среднем за игру.
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