Хэйден Долтон перешел в «Самару»
«Самара» официально подписала контракт с американским тяжелым форвардом Хэйденом Долтоном (27 лет, 206 см).
Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне Долтон выступал за «Хапоэль Холон», набирая в чемпионате Израиля 11,6 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Хэйден дважды был признан лучшим игроком недели и помог команде дойти до полуфинала плей-офф.
Ранее американец выступал за «Сан-Пабло Бургос», «Бурк» и «Нимбурк».
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