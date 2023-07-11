Хэйден Долтон перешел в «Самару»

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Хэйден Долтон Баскетбол

«Самара» официально подписала контракт с американским тяжелым форвардом Хэйденом Долтоном (27 лет, 206 см).

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Долтон выступал за «Хапоэль Холон», набирая в чемпионате Израиля 11,6 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Хэйден дважды был признан лучшим игроком недели и помог команде дойти до полуфинала плей-офф.

Ранее американец выступал за «Сан-Пабло Бургос», «Бурк» и «Нимбурк».

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