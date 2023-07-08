Никола Ребич покинул «Нижний Новгород»

Разыгрывающий Никола Ребич (28 лет, 188 см) покинул «Нижний Новгород» по истечении срока контракта.

Ребич присоединился к «НН» в ноябре 2022 года.

В сезоне-22/23 лиги ВТБ серб принял участие в 20 матчах, в которых отметился статистикой в 7,0 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.

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