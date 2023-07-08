Никола Ребич покинул «Нижний Новгород»

Теги переходы БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Никола Ребич Баскетбол

Разыгрывающий Никола Ребич (28 лет, 188 см) покинул «Нижний Новгород» по истечении срока контракта.

Ребич присоединился к «НН» в ноябре 2022 года.

В сезоне-22/23 Единой лиги ВТБ серб принял участие в 20 матчах, в которых отметился статистикой в 7,0 очка, 2,1 подбора и 3,9 передачи.

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1 комментарий

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Игорь Корнеев
слаб, что в автодоре ни о чем, что при Лукиче такой же нулевой
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