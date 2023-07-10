Владимир Пичкуров продолжит карьеру в «Химках»

Российский форвард (32 года, 197 см) станет первым приобретением «Химок» этим летом.

Об этом стало известно телеграм-каналу «Перехват».

Пичкуров с 2018 года выступал за «Самару» и вместе с клубом дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021), параллельно попадая в первую пятерку турнира, а в 2020 году стал MVP сезона в Суперлиге, также выиграл Кубок России и стал его самым полезным игроком.

Прошлым летом Пичкуров вместе с волжанами поднялся в Единую лигу ВТБ, где в сезоне-22/23 вышел на паркет в 18 встречах. В среднем за 10 минут ветеран набирал 3,5 очка, 1,1 подбора и 0,7 передачи.

Пичкуров – воспитанник «Химок».

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