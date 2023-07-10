Владимир Пичкуров продолжит карьеру в «Химках»

Теги переходы Химки суперлига Россия Единая лига ВТБ Самара Владимир Пичкуров Баскетбол

Российский форвард Владимир Пичкуров (32 года, 197 см) станет первым приобретением «Химок» этим летом.

Об этом стало известно телеграм-каналу «Перехват».

Пичкуров с 2018 года выступал за «Самару» и вместе с клубом дважды выиграл Суперлигу (2019, 2021), параллельно попадая в первую пятерку турнира, а в 2020 году стал MVP сезона в Суперлиге, также выиграл Кубок России и стал его самым полезным игроком.

Прошлым летом Пичкуров вместе с волжанами поднялся в Единую лигу ВТБ, где в сезоне-22/23 вышел на паркет в 18 встречах. В среднем за 10 минут ветеран набирал 3,5 очка, 1,1 подбора и 0,7 передачи.

Пичкуров – воспитанник «Химок».

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