«В голове зажглась лампочка». Майкл Мэлоун рассказал, когда он впервые понял, что Никола Йокич – особенный
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун на подкасте Lowe Post рассказал, когда он впервые понял, что сербской центровой Никола Йокич может стать особенным игроком.
«Мой дебют в Летней лиге совпал с его дебютом в Летней лиге. Ни разу во время Летней лиги я не говорил, что у нас есть особенный игрок. Он был не в форме, у него был избыточный вес, но было видно, что это талантливый отличный парень. Мне нравился его характер.
Но во время его дебютного сезона была игра в Сан-Антонио против «Сперс» с Тимом Данканом. Никола набрал примерно 26 очков, 13 подборов, 8 или 9 передач. И он сделал это против одного из лучших игроков в истории. На выезде, будучи молодым парнем. Именно тогда у меня в голове зажглась лампочка», – рассказал Мэлоун.
одна похожая стата, но передач там у Джокера 0 (ноль).
Тимми 27 минут играл, 39 годков, у старичка стата 21-11-6 и 6! блоков.