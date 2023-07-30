«В голове зажглась лампочка». Майкл Мэлоун рассказал, когда он впервые понял, что Никола Йокич – особенный

Теги Денвер Сан-Антонио Тим Данкан НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун на подкасте Lowe Post рассказал, когда он впервые понял, что сербской центровой Никола Йокич может стать особенным игроком.

«Мой дебют в Летней лиге совпал с его дебютом в Летней лиге. Ни разу во время Летней лиги я не говорил, что у нас есть особенный игрок. Он был не в форме, у него был избыточный вес, но было видно, что это талантливый отличный парень. Мне нравился его характер.

Но во время его дебютного сезона была игра в Сан-Антонио против «Сперс» с Тимом Данканом. Никола набрал примерно 26 очков, 13 подборов, 8 или 9 передач. И он сделал это против одного из лучших игроков в истории. На выезде, будучи молодым парнем. Именно тогда у меня в голове зажглась лампочка», – рассказал Мэлоун.

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3 комментария

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Максим Яблонский
Но супротив Данкана играл Нуркич, а сам Данкан набрал 21 очко в той игре. 100-летний Данкан.
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quznez
вообще такой статы не нашёл в первом сезоне против Тимми Ди.
одна похожая стата, но передач там у Джокера 0 (ноль).
Тимми 27 минут играл, 39 годков, у старичка стата 21-11-6 и 6! блоков.
+3
0
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