«В голове зажглась лампочка». Майкл Мэлоун рассказал, когда он впервые понял, что Никола Йокич – особенный

Главный тренер « » на подкасте Lowe Post рассказал, когда он впервые понял, что сербской центровой может стать особенным игроком.

«Мой дебют в Летней лиге совпал с его дебютом в Летней лиге. Ни разу во время Летней лиги я не говорил, что у нас есть особенный игрок. Он был не в форме, у него был избыточный вес, но было видно, что это талантливый отличный парень. Мне нравился его характер.

Но во время его дебютного сезона была игра в против «Сперс» с . Никола набрал примерно 26 очков, 13 подборов, 8 или 9 передач. И он сделал это против одного из лучших игроков в истории. На выезде, будучи молодым парнем. Именно тогда у меня в голове зажглась лампочка», – рассказал Мэлоун.

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