Никола Йокич спел с голым торсом, празднуя победу на конных скачках в Сербии
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал победителем конных скачек в Сербии.
В сети появилось видео, как действующий чемпион НБА и двукратный MVP лиги поет с голым торсом на вечеринке в честь победы.
Йокич до этого уже отпраздновал победу, танцуя с кубком в руках.
Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».
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