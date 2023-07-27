Центровой « » стал победителем конных скачек в Сербии.

В сети появилось видео, как действующий чемпион и двукратный MVP лиги поет с голым торсом на вечеринке в честь победы.

Йокич до этого уже отпраздновал победу, танцуя с кубком в руках.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

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