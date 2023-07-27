Никола Йокич спел с голым торсом, празднуя победу на конных скачках в Сербии

Теги светская хроника Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал победителем конных скачек в Сербии.

В сети появилось видео, как действующий чемпион НБА и двукратный MVP лиги поет с голым торсом на вечеринке в честь победы.

Йокич до этого уже отпраздновал победу, танцуя с кубком в руках.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

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5 комментариев

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fbd
Радости больше, чем от победы в НБА
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9bbcx8mmrk
На днях отказался от игры за сборную Сербии..морально не готов говорить. Возможно и так, сезон был тяжелым. Но в Сербии явно не с восторгом приняли его решение..так что, в следующий раз когда соберется петь в Сербии, могут освистывать своего МВП.
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ЯКут
Дуэтом
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Алексей Целищев
Походу мы его теряем....
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udod
Ответ ЯКут
Дуэтом
Никола Йокич и Голый Торс спели дуэтом?
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