Никола Йокич выиграл конные скачки в Сербии

Теги Денвер НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал победителем конных скачек в Сербии.

В сети появилось видео, как действующий чемпион НБА и двукратный MVP лиги празднует победу, танцуя с кубком в руках.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами». Сербский бигмен стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

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5 комментариев

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Алексей Ильин
Главный трофей сезона взял таки
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Tseren031293
Йокич ещё и скажет «сложный вопрос, что было труднее выиграть, скачки или титул»
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Jesse Boy
небось помогал лошади своими длиннющими ногами
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ПП ПП
классный заголовок. Создаётся впечатление что он сам бежал в забеге, а не его лошадь.
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