Никола Йокич выиграл конные скачки в Сербии

Центровой « » стал победителем конных скачек в Сербии.

В сети появилось видео, как действующий чемпион НБА и двукратный MVP лиги празднует победу, танцуя с кубком в руках.

Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф НБА 2023 года. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами». Сербский бигмен стал первым игроком в истории лиги, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам.

Йокич отмечал титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️