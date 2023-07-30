«Милан» договорился о контракте с Николой Миротичем

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Баскетбол

«Милан» и форвард Никола Миротич (32 года, 208 см) достигли договоренности о подписании контракта, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Сообщалось, что стороны обсуждают возможное соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Ранее Миротич отказался от подписания контракта с «Партизаном», несмотря на устную договоренность между сторонами. Игрок заявил, что не станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

Также бывшим игроком «Барселоны» интересовались «Црвена Звезда», Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zybazy
Хаха, закапывают дальше себя))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Smith
Зачем Миротич ушел из НБА, ему там денег давали гораздо больше.Видимо, не хотел трудиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий