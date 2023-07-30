«Милан» договорился о контракте с Николой Миротичем

« » и форвард (32 года, 208 см) достигли договоренности о подписании контракта, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Сообщалось, что стороны обсуждают возможное соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Ранее Миротич отказался от подписания контракта с «Партизаном», несмотря на устную договоренность между сторонами. Игрок заявил, что не станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

Также бывшим игроком «Барселоны» интересовались «Црвена Звезда», Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

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