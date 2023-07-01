Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма объяснил, почему решил пропустить чемпионат мира 2023 года.

В июне 19-летний бигмен был выбран « » под 1-м номером на драфте НБА.

«У меня был долгий сезон в «Метрополитане», у меня будет долгий сезон в «Сперс». После этого Олимпийские игры. Мне кажется, играть больше двух лет без отдыха – это слишком большой риск.

Приближаются Олимпийские игры, это грандиозное событие, я не хочу пропустить такое. Если я хочу быть доступным для национальной сборной в предстоящие годы, то мне стоит пропустить этот турнир. Так мне показалось.

Было и правда трудно принять это решение. Моя карьера будет связана с клубом ровно так же, как и со сборной. Есть титулы, которые нужно выиграть с обеими командами. Пропустить турнир сборной Франции – то же самое, что пропустить сезон «Сперс». Это что-то запредельное», – сказал Вембаньяма.

Француз также исключил все предположения о возможном давлении со стороны своей новой команды.

«Сперс» поддержали бы меня, каким бы ни был мой выбор», – отметил Вембаньяма.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было