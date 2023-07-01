Виктор Вембаньяма о пропуске ЧМ-2023: «Сперс» поддержали бы меня, каким бы ни был мой выбор»

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма объяснил, почему решил пропустить чемпионат мира 2023 года.

В июне 19-летний бигмен был выбран «Сан-Антонио» под 1-м номером на драфте НБА.

«У меня был долгий сезон в «Метрополитане», у меня будет долгий сезон в «Сперс». После этого Олимпийские игры. Мне кажется, играть больше двух лет без отдыха – это слишком большой риск.

Приближаются Олимпийские игры, это грандиозное событие, я не хочу пропустить такое. Если я хочу быть доступным для национальной сборной в предстоящие годы, то мне стоит пропустить этот турнир. Так мне показалось.

Было и правда трудно принять это решение. Моя карьера будет связана с клубом ровно так же, как и со сборной. Есть титулы, которые нужно выиграть с обеими командами. Пропустить турнир сборной Франции – то же самое, что пропустить сезон «Сперс». Это что-то запредельное», – сказал Вембаньяма.

Француз также исключил все предположения о возможном давлении со стороны своей новой команды.

«Сперс» поддержали бы меня, каким бы ни был мой выбор», – отметил Вембаньяма.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Губайдуллин
Логичное решение, никто не осудит, у парня самый важный этап впереди!
Жду целого Вембу, ну и Чета еще жду , пусть молодые крепнут и стреляют) нам же как болельщикам лучше будет ) хоть глянем в деле их)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий