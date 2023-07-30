«Наконец-то добрался до Нигерии с мамой». Яннис Адетокумбо посетил родину родителей
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо приехал в Нигерию, на родину родителей.
«Наконец-то добрался до Нигерии с мамой», – написал игрок, опубликовав в соцсети фотографию.
Двукратный MVP НБА посетил молодежный чемпионат в Лагосе и поиграл с детьми на стадионе «Роу Парк Яба».
Яннис Адетокумбо родился 6 декабря 1994 года в Афинах, Греция, в семье нигерийских иммигрантов. Его отец был футболистом, а мать соревновалась в прыжках в высоту. Семья Адетокумбо переехала в Грецию из Лагоса за три года до рождения Янниса.
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