Яннис Адетокумбо – в расширенном составе сборной Греции на чемпионат мира
Сборная Греции объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
В список из 18 имен вошел звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, тем не менее участие двукратного MVP НБА в турнире остается под вопросом.
Греция будет играть в группе C в Маниле и встретится с США, Иорданией и Новой Зеландией.
Расширенный состав сборной Греции:
Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Мандзукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.
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