Яннис Адетокумбо – в расширенном составе сборной Греции на чемпионат мира

Теги сборная Греции Костас Папаниколау Василис Харалабопулос Яннис Адетокумбо Яннис Папапетру Димитриос Аграванис Танасис Адетокумбо Лефтерис Бохоридис Георгиос Папаяннис Михалис Лунцис Динос Митоглу Томас Уолкап Чемпионат мира по баскетболу 2023 Костас Адетокумбо Яннулис Ларендзакис Лефтерис Мандзукас Никос Ронгавопулос Димитрис Флионис Баскетбол

Сборная Греции объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В список из 18 имен вошел звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, тем не менее участие двукратного MVP НБА в турнире остается под вопросом.

Греция будет играть в группе C в Маниле и встретится с США, Иорданией и Новой Зеландией.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Мандзукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.

Новицки, Йокич или Яннис? 25 лучших европейцев в НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Панов
Томас Уолкап греки паспорта начали выдавать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Ответ Тимофей Панов
Томас Уолкап греки паспорта начали выдавать?
Месяца три назад гражданство Греции получил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий