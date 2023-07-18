Яннис Адетокумбо – в расширенном составе сборной Греции на чемпионат мира

Сборная Греции объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В список из 18 имен вошел звездный форвард «Милуоки» , тем не менее участие двукратного MVP НБА в турнире остается под вопросом.

Греция будет играть в группе C в Маниле и встретится с США, Иорданией и Новой Зеландией.

Расширенный состав сборной Греции:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, , , , , Яннис Адетокумбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Мандзукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокумбо.

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